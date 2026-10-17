Kartal, Marco Asensio ile aralarından hiçbir problem olmadığını hatırlatarak, "Benim hiçbir oyuncuyla aramda problem yok. Olmamıştır, olursa gereğini yaparım. Bundan önce yaptığım gibi. Ben Fenerbahçe'nin evladıyım, dışarıdan gelen biri değilim. Her şeyden önce arma. Sürekli çeşitli yalan haberler var. Kimse merak etmesin yarın a'dan z'ye hem Asensio hem kulüp açıklayacak. Biz ligde önce şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz." dedi.

STADYUMDAN TAKİP ETTİ

Kadroda yer almayan İspanyol futbolcu, Jayden Oosterwolde ile birlikte karşılaşmayı stadyumdan takip etti.