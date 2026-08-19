Fenerbahçe’nin Lyon ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off maçında tribünler, yedek kulübesinde bulunan Marco Asensio için tezahüratta bulundu. İsmail Kartal da karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada kadro tercihini savunurken, İspanyol yıldızı ikinci yarıda oyuna aldı.

Karşılaşma sonrası konuşan Kartal, maç içinde yaptığı Asensio değişikliğiyle ilgili olarak da "Bu maçta rakibe göre oynaması gereken oyuncuları oynattık. Asensio'nun oyuna girmesi planlarımız içindeydi." ifadelerini kullandı.

KONYASPOR MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Kartal, rövanş mücadelesi öncesinde Süper Lig'de oynanacak Konyaspor karşılaşması için Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin erteleme konusunda gerekli çalışmalarını yaptığını söyledi.

Olimpik Lyon'un iyi ve organize bir takım olduğunu vurgulayan İsmail Kartal, şunları söyledi: "Gol yemesek daha iyi olurdu ama yedik. İkinci yarıya iyi bir reaksiyonla başladık. Maçın son bölümünde Nene'nin iyi bir pozisyonu vardı, direkten döndü. Haftada 2 maç oynayacak fiziksel kapasiteye sahibiz. Stoperdeki Ake ve Skriniar üç günde ikinci maçlarına çıktılar. Sakatlık riski de oluyor. Biz de bu sebeple Konyaspor maçının ertelenmesi yönünde haber bekliyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak."