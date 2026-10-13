Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

‘’BÖYLE BİR KARAR ALDIK’’

İsmail Kartal açıklamasında, “Yarınki maçla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Hatta uzun yolculuğun olacağını bildiğimiz için İstanbul’da son antrenmanımızı yaparak burada oyuncularımızın iyi dinlenebilmesi için böyle bir karar aldık. Bizim için de iyi olduğunu düşünüyoruz. Takımımızın enerjisi ve motivasyonu gayet iyi durumda.” ifadelerini kullandı.

‘’TAKDİR EDİLEBİLECEK BİR TEKNİK DİREKTÖRLERİ VAR’’

Aston Villa teknik direktörü Unai Emery hakkında konuşan İsmail Kartal, “Rakibimizle ilgili düşüncelerimizi sorarsanız takdir edilebilecek bir teknik direktörleri var. Son yıllarda Avrupa kupalarını sürekli kazanabilen Emery’yi gerçekten takdir ediyoruz. Oyuncularına baktığımız zaman birkaç tane önemli oyuncuları sezon başında başka kulüplere transfer oldular. Bu sene şu anda baktığınız zaman ön tarafta önemli oyuncuları var.

Ne kadar iyi sonuçlar alamasalar da ligde geçen sene de aynı sorunları yaşamışlardı. Sonradan çok önemli seriler yakaladılar ve şampiyonlukta iddialı bir konuma geldiler.” dedi.

KARTAL’DAN ROTASYON SİNYALİ

Maç öncesi rotasyon sinyali veren Kartal, "Bizim görevimiz sadece oyuncuları oynatmak değil, maç maç düşünerek bir plan doğrultusunda hareket etmek. Yarınki maçta belki bazı oyuncuları oynatmayacağız. Sakatlık riskini minimuma indirmek, dinlenmiş oyuncuları oynatmak ve takım bütünlüğünü korumak için bunları yapmak mecburiyetindeyiz. Takım içinde bir adalet var. Bu adaleti de en iyi şekilde dağıtmaya çalışıyoruz." yorumunu yaptı.