UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, rakibi iyi analiz ettiklerini ve kazanarak avantaj elde etmek istediklerini söyledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, kendilerine özel hazırlanan bir teknik adama karşı mücadele edeceklerini belirtti.

AVANTAJI YAKALAMAK İSTİYORUZ

İyi futbol oynamanın önemine değinen Kartal, "Rakibi izledik, analizini yaptık. Ekibimle sürekli burada rakibimizin hazırlık maçları, son oynadığı kupa finali, geçen seneki maçlarını izledik. Rakibimizin ne yapmak istediğini aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Bu takımın hocasıyla daha önce karşı karşıya gelmiştik. Spartak Trnava maçında burada 4-0 yenmiştik, orda da 2-1 yenmiştik. Rakip hocası hırslı, 'takımı bu maça özel hazırlıyorum' diye açıklaması var. Bizde ilk maçımıza çıkacağımız için iyi futbol oynayarak, iyi mücadeleyle iyi skor alıp avantajlı ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

YENİ TRANSFERLER KADRODA OLACAK

Sezonun ilk maçında sarı-lacivertli taraftarlara güzel bir mesaj vermek istediklerini aktaran Kartal, şöyle devam etti:

"Antrenmanlarda taktiksel olarak oyunculara net, keskin söylemlerim var. Bunlar çok çalışarak oluyor. Onlar da bunu iyi bildikleri için, oyuna aşina oldukları için kendilerini motive görüyorlar. Yeni gelenlerle birlikte onlar da mutlu. Liste bu akşam belli olacak. Ake ve Grenwood büyük ihtimalle olacak. Grenwood tam hazır değil, kendisiyle bireysel antrenmanlar yapıyoruz. Ake, biraz daha hazır durumda. İkisi de yarın kadroda olacak."

KENDİMİ BORÇLU HİSSEDİYORUM

Asensio'nun yarın ilk 11'de olmayacağını ancak kadroda bulunacağını dile getiren Kartal, "Bugüne kadar antrenörlük hayatımda Fenerbahçe taraftarı bana çok sevgi saygı gösterdi. Bu yaklaşımlarının tarifi yok. Kendimi borçlu hissediyorum çünkü sadece 1 kupa kazanabildim. Şampiyon olamadım, bu sene inşallah onları çok mutlu etmek istiyorum. Şu anki kadromuz başlangıç için bize yeterli bir kadro. Değerli oyuncularımız var. Kadromuz şu an yeterli ama duruma göre 1-2 transfer daha yapabiliriz. Bir tanesi kontenjan olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’Nİ İSTİYORUZ

İsmail Kartal, hem ekonomik hem sportif başarı açısından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istediklerini dile getirdi. Yapılan yatırımlara karşı bu organizasyonda olunması gerektiğini vurgulayan Kartal, şunları aktardı: "Açık konuşmak gerekirse hem ekonomik hem sportif başarı açısından Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Oradan çıkmak ve gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Uzun zamandır olmayan bir şey. Bu sene bunu başarmak istiyoruz. Taraftarların beklentisine cevap vermiş olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde de artık Fenerbahçe'nin gruplara kalarak çeyrek final, yarı final hatta final buralara kadar gitmesi gerekiyor. Bu transfer karşısında bunları yapmamız gerekiyor."