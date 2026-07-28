Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Kadıköy'de Gornik Zabrze'yi 1-0 yenen Sarı-Lacivertliler, rövanş için Polonya'ya vardı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli çalıştırıcı, ilk maç öncesi çok konuşulan Asensio sözlerine de açıklık getirdi.

"ARAMIZDA ZORUN YOK"

İsmail Kartal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Asensio ile ilgili sorulara cevaben: "Bunlara çok gülüyorum. Biz kendi işimize bakıyoruz. İnsanlar farklı yerlerde farklı şeyler arıyor. Ben samimi bir insanım. Asensio ile aramda sorun yok. Hiçbir oyuncuyla aramda sorun yok. Oyuncularım sahada yüksek performans göstermek için çaba sarf ediyor. İnşallah bu sene bu gurur duyduğum oyuncularla bütün kupaları kazanacağız.

"TATLI BİR REKABET VAR"

Takım içinde tatlı bir rekabet var. Oyun felsefemizi oyuncularımız da benimsiyor. Biz bunların karşılığını alacağımızı düşünüyoruz. Yarın rakibe göre en iyi 11'le sahaya çıkacağız."