Fenerbahçe'de gözler lige çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında ağır bir yenilgi alan sarı-lacivertliler Alanyaspor karşısında kazanarak tekrar moral bulmak istiyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın tercihleri ise büyük merak konusu. Aston Villa maçı öncesi Asensio ile aralarında kriz olduğu iddia edilen Kartal, kritik bir karar verdi.

KANTE VE ASENSİO KARARI

İsmail Kartal, diz bölgesindeki sakatlığı nedeniyle Aston Villa maçının kadrosuna almadığı Marco Asensio'yu Corendon Alanyaspor karşısında sahaya sürmeyi planlıyor. Dizine darbe aldığı için İngiltere'deki karşılaşmada süre almayan N'Golo Kante de bu mücadelede forma giyebilecek.

Sarı-lacivertlilerin maç öncesindeki tek eksiği Mert Müldür. Ameliyatı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan futbolcu, Alanyaspor karşılaşmasının kadrosunda da yer almayacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim'de Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Chobani Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek