Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonu için teknik direktörlüğe getirdiği İsmail Kartal, sarı-lacivertli futbol takımında dördüncü kez bu görevi üstlenecek. İsmail Kartal, 2014-2015, 2021-2022 (yarım sezon) ve 2023-2024 sezonlarında da Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü yapmıştı. Uzun yıllar Fenerbahçe formasını giyen İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerde Joachim Löw, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılıklarını da üstlenmişti.

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen İsmail Kartal, yeniden yuvaya döndüğü için mutlu olduğunu ve sarı-lacivertli taraftarların desteğiyle şampiyonluğa ulaşmayı amaçladığını söyledi.

İsmail Kartal, görüşme sürecine ilişkin gündeme oturacak açıklamalar yaptı. Kartal, Aziz Yıldırım'ın kendisini araması ile duygulandığını ifade ederek "Tekrar yuvaya dönmek beni çok mutlu etti. Sayın başkanımızın dün beni arayıp 'Oğlum, İsmail, nasılsın?' demesi bile beni çok mutlu etti. Başkanımızla çok özel anılarımız var. 3 Temmuz süreci, kurşunlanmamız... O günler devam ediyor gibi beni aradı. Fenerbahçe'ye 4. gelişim. Taraftarlara karşı mahcup olmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum." diye konuştu.