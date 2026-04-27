Derbide Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de gündem yine teknik direktör değişikliği... İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco ile kısa süre önce yol ayrımına yaklaşan yönetim, uzun süren toplantının ardından 'devam' kararı almıştı. Ancak Galatasaray yenilgisinin ardından teknik direktör değişikliği yine gündemde...

TV100'den Çağdaş Evren Şenlik, sık sık adı Sarı-Lacivertliler ile anılan İsmail Kartal'a olası teklifle ilgili sorular sordu. Kartal'ın cevapları şöyle:

- "Dün akşam oynanan derbi için yorumunuz nedir?"

İsmail Kartal: "Futbol böyle bir şey. Bunlar normal."

- "Size Fenerbahçe yönetiminden bir telefon geldi mi?"

İsmail Kartal: "Hayır, gelmedi."

- "Teklif gelse Fenerbahçe'ye dönmeyi düşünür müsünüz?"

İsmail Kartal: "Elbette değerlendiririz."