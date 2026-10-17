Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor'u sahasında 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından galibiyeti ve oyuncularının performansını değerlendirdi.

Karşılaşmada penaltı kaçırdıklarını hatırlatan Kartal'a, Greenwood'un sonraki maçlarda penaltı atmaya devam edip etmeyeceği soruldu. Kartal, bu soruya "Onu düşüneceğiz" yanıtını verdi.

"3-0 KAZANDIK, DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK"

Galibiyeti ve ilerleyen maçları değerlendiren Kartal, "Son oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçından üzücü bir skora ayrılmıştık. O defteri kapatıp Alanyaspor maçını düşünmüştük. Oyuncularımızla yaptığımız analizlerde neler yapmamız gerektiğine çalışmıştık. Oyuncularım bunları gayet iyi şekilde yerine getirdiler. Taraftarımızın müthiş desteğiyle çok iyi maç çıkardık. Daha farklı kazanabilirdik, bir penaltı kaçırdık. Sonuçta rakibin 2 pozisyonu oldu ama baştan sonra kadar kontrol tamamen bizim elimizdeydi. Bu akşam çok güzel bir reaksiyon gösterdik. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Bu galibiyet, Slavia Prag ve derbi maçı öncesinde moral oldu. 2-3 günde bir maç oynuyoruz, kolay değil. Bugün rakiple ilgili yaptığımız taktiksel planlar gayet iyi işledi." dedi.

'HERKESİN MOTİVASYONUNU YÜKSEK TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Oyuna sonradan giren futbolcuların performansına değinen deneyimli teknik adam, "Geçen hafta da sonradan oyuna giren oyuncularımız gol atmıştı. Biz çok kaliteli bir takımız. Bu hem takımı hem bizi mutlu ediyor. İçerde bir aile ortamı yarattık. Oynayan oynamayan herkesin motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Maç maç düşünüyoruz. Onlar da ellerinden geleni yapıyor. Kerem golünü attı, Lukaku golünü attı. Onların adına da sevindim. Çok şükür bugün 3 puanı aldık yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.