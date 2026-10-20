Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Hafta maçında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, maçtan sonra konuştu.

İsmail Kartal, ''Bir kere maça çok iyi başladık. 2-0'ı bulduk, daha farklı galip gelebilirdik. 2-0'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede çok iyi mücadele ettik. Oyuncuları bu anlamda tebrik ederim.'' ifadelerini kullandı.

''AMA BU FUTBOL''

Konuşmasını sürdüren İsmail Kartal, ''Son dakika gol yedik, çok üzgünüz ama bu futbol. Oyuncular elinden geleni yaptı. Her takımı zorlayabilecek kapasiteye sahibiz, çok iyi mücadele ettik, zaman zaman çok iyi oynadık. Son dakikadaki gol sonrası taraftarları mutlu edemediğimiz için çok üzgünüz.'' dedi.

''BU MAÇ GERİDE KALDI''

Galatasaray maçına hazırlanacaklarını belirten deneyimli teknik adam, ''Bu maç geride kaldı. Galatasaray maçına ekibimizle birlikte hazırlanacağız. Biz büyük takımız, Fenerbahçe'yiz... Derbilere alışığız. Galatasaray maçını kazanmak için oraya gideceğiz.'' yorumunu yaptı.

''KEREM OĞUZ'DAN ÇOK YARDIM ETTİ''

Oğuz Aydın'ın oyundan alınmasına dair konuşan İsmail Kartal, ''Kerem takım savunmasına Oğuz'dan çok daha fazla yardım etti. Yorgundu istediklerimizi yapamadı ikinci yarı... Güzel gol attı, iyi oynadı. Kerem ise takım için mücadele etti ve iyi işler yaptı. Bunları bildiğimiz için Oğuz'u oyundan aldık ve Kerem'i oyuna soktuk.'' dedi.

İSTİFA AÇIKLAMASI

İsmail Kartal, statta yapılan istifa tezahüratları hakkında ''İstifa tezahüratları... Futbolda bunlar var. Keşke olmasaydı. Biz önümüze bakıyoruz. Derbi maçı var, kazanırız. Sonra tekrar maçlar var. Kazanırız, taraftarımızla barışırız. Bunlar olan şeyler.'' ifadelerini kullandı.