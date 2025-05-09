Persepolis'in teknik direktörü İsmail Kartal, İran Ligi'nin 29. haftasında Kheybar Khorramabad'ı 2-1 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısına katılan Kartal, oyuncusuna küfür edildiğini duyunca yardımcılarının uyarısı ile hemen yerinden kalktı ve toplantıyı terk etti.

İsmail Kartal'ın yönetimindeki Persepolis, İran Ligi'nin 29. haftasında Kheybar Khorramabad'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

90+1'DE ATTILAR

Persepolis'in gollerini 65'inci dakikada Farshad Ahmadzadeh iie 90+1'inci dakikada Oston Urunov kaydetti. Kheybar Khorramabad'da fileleri 25'inci dakikada Farid Amiri havalandırdı.

KÜFÜR EDİLİNCE BASIN TOPLANTISINI TERK ETTİ

Bu sonucun ardından İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis puanını 57'ye yükseltti. Kheybar Khorramabad ise 32 puanda kaldı. İsmail Kartal, maç sonrası yaptığı basın toplantısında oyuncusuna edilen küfür nedeniyle terk etti.

'YUMRUK ATMASI KABUL EDİLEMEZ'

İsmail Kartal basın toplantısında, "Maçtan sonra rakip takım yöneticisinin bizim kulüp müdürümüze yumruk atması kabul edilemez. Bize yapılan hakaretler, küfürler... Futbol böyle ilerlemez." dedi.