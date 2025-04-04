Kariyerine İran’ın Persepolis takımında devam eden teknik direktör İsmail Kartal, Jose Mourinho ve Fenerbahçe hakkında konuştu. Mourinho’ya destek veren tecrübeli çalıştırıcının açıklamaları şu şekilde:

"İzledim, gördüm. Mourinho, dünya çapında bir antrenör, kendini kabul ettirmiş bir antrenör. Gördüğüm kadarıyla, orada sanki bir tahrik var. Yoksa durup dururken Mourinho neden rakip antrenörün burnunu sıksın? Artı bir kupa maçı ama ligde şansları hala devam ediyor. 3 puanlı sistemde her şey olabilir. Şampiyonluk yolunda onlara başarılar diliyor. Şampiyon olacaklarına gerçekten inanıyorum."