Önce Kaymakamlık, şimdi Belediye! İsmail Kartal'dan peş peşe ziyaretler

Teknik direktör İsmail Kartal, Beykoz'daki ziyaretleri dikkat çekti. Daha önce Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile bir araya gelen Kartal, bu kez Beykoz Belediyesi'ni ziyaret etti.