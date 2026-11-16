Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden 27 Ekim'de ayrılan İsmail Kartal, ziyaretlerini sürdürüyor.
Kartal, son olarak Beykoz Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ile bir araya geldi.
Ziyarete ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Özlem Vural Gürzel, şu notu düştü:
"Türk futbolunun beyefendi ismi, Fenerbahçe’nin eski Teknik Direktörü ve Beykoz’umuzun kıymetli değeri İsmail Kartal hocamızı belediyemizde ağırladık.
Beykoz’umuza ve spora dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için kıymetli komşumuza teşekkür ediyorum."
DAHA ÖNCE DE KAYMAKAMLIĞI ZİYARET ETMİŞTİ
İsmail Kartal, geçtiğimiz haftalarda Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer'i de makamında ziyaret etmişti.
Kartal, ziyaret esnasında Ürkmezer'e Marco Asensio forması hediye etmişti.