Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında derbide Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.

Fenerbahçe, rakibini deplasmanda mağlup ederek hem ligde 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hem de psikolojik üstünlüğü ele almayı hedefliyor.

İKİ EKSİK VAR

Fenerbahçe, zorlu derbide 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Nathan Ake derbide takımını yalnız bırakacak. Maç öncesi teknik direktör İsmail Kartal’ın nasıl bir 11’le sahaya çıkacağı merak ediliyor…

İŞTE KARTAL’IN DERBİ 11’İ

İsmail Kartal'ın özellikle sol stoper ve 10 numara bölgesinde hangi futbolculara görev vereceği merak konusuydu. İsmail Kartal derbi 11’ini netleştirdi.

Galatasaray derbisinde kaleyi yine Ederson koruyacak. Sağ bekte Semedo, sol bekte Levent Mercan görev alacak.

Ake'nin yokluğunda sol stoperde Oppong oynayacak… Genç savunmacının yanında ise Skriniar forma giyecek. Fenerbahçe'nin derbide orta saha göbeğinde N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi'nin yeri garanti. İsmail Kartal 10 numara tercihini ise İrfan Can Kahveci'den yana kullandı.

Dev maçta sağ kanatta Mason Greenwood, sol kanatta ise Oğuz Aydın olacak. İsmail Kartal, Galatasaray derbisindeki forvet tercihini ise Vedat yerine Romelu Lukaku'dan yana kullanacak.