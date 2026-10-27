Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör İsmail Kartal, kötü oynadıklarını kabul ederken şampiyonluk yarışına ilişkin mesaj verdi.

Sezonun bitmesine daha çok maç olduğunu ve derbilerin ikinci yarıda da oynanacağını belirten Kartal, “Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunabiliyor. Bu sene biz de olabiliriz” dedi.

“BİZE YAKIŞMAYAN BİR İLK YARI”

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını söyleyen Kartal, karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:

“Maalesef maça istediğimiz gibi başlayamadık. Bize yakışmayan bir ilk yarı. İkinci yarı toparlanmaya çalıştık. Baskılı oynamaya çalıştık bir gol bulduk. Burada istediğimiz sonucu alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kaybettik. Bu maçı kapattık. Bundan sonra oynayacağımız Göztepe maçına konsantre olacağız.”

Oyuncu tercihleri ve değişikliklerle ilgili soruya da yanıt veren Kartal, kararları teknik ekip olarak aldıklarını belirtti. Kartal, “Önümüzdeki maçları oynayarak, iyi sonuçlar alarak taraftarlara kendimizi affettirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“KÖTÜYDÜK BU AKŞAM”

Taraftarlardan özür dileyen Kartal, puan farkının kapanabileceğini savundu:

“Çok üzgünüz. Onlardan özür diliyoruz. Galatasaray ve Amedspor ile 6-7 puanlık fark var. 3 puanlık sistemde kapanmayacak bir şey değil. Çok fazla konuşmaya da gerek yok. Kötüydük bu akşam.”