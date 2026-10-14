Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
Villa Park'ta oynanacak mücadele, TSİ 22.00'da başlayacak.
Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Roma ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya 1 puanla başlamıştı.
FENERBAHÇE'DE 1 EKSİK
Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde 1 eksik bulunuyor. Mert Müldür, sakatlığı nedeniyle Aston Villa maçında forma giyemeyecek.
İSMAİL KARTAL'DAN GREENWOOD'A ÖZEL GÖREV
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Aston Villa maçı için Mason Greenwood'a özel görev verdi.
İsmail Kartal’ın, Aston Villa deplasmanında Mason Greenwood’a hücum hattında geniş bir hareket alanı vermeyi düşündüğü öne sürüldü.
Karşılaşmaya sağ kanatta başlaması beklenen yıldız oyuncunun, maç boyunca rakip yarı sahada farklı bölgelere yönelerek Aston Villa savunmasını zorlamasının hedeflendiği belirtildi.
Kartal’ın bu hamlesiyle, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Roma karşısında uyguladığı taktiksel yaklaşımı yeniden sahaya yansıtmasının beklendiği ifade edildi.
MUHTEMEL 11'LER
Aston Villa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri şu şekilde:
Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Torres, Lindelof, Cash, Gomes, Kamara, Buendia, Manzambi, McGinn, Jackson.
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedoo, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Greenwood, Vedat Muriqi.