İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis'in futbolcusu Serdar Dursun, Fenerbahçe günlerine dair açıklamalarda bulundu.

İran Ligi'ni 3. sırada bitiren İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis'te forma giyen Serdar Dursun, Beyaz TV'de Fenerbahçe hakkında sorulan soruları yanıtladı.

'İSTİKRAR SAĞLANIR'

Ali Koç ve Mourinho'nun durumları sorulan 33 yaşındaki golcü; istikrar vurgusu yaparak "Fenerbahçe, son senelerde şampiyonluk gelmeyince taraftarlar ümitsizliğe kapılıyor. Kaos ortamı oluyor. İki senedir iyi oyuncular geldi, inanılmaz paralar harcandı. Şampiyonluk gelmeyince insanlar değişim olmasını istiyor. Ama bence hoca ve Ali Koç devam ederse istikrar olur. Her sezon yeni hoca gitsin oluyor. İkinci olsan bile bazen devam etmek gerekebilir. Ama tabii ki doğru oyuncular gelmesi gerekiyor, daha iyi futbol oynanması gerekiyor. Kulüp bunu kendi arasında çözer. Ona göre görüşüler. Seneye de bence şampiyonluk gelir" değerlendirmesinde bulundu.

'KATKIM OLURDU'

Fenerbahçe'den ayrıldığı sürece ışık tutan Serdar Dursun, "Biliyorsunuz Fenerbahçe'de ilk sene full oynadım ben. Orada iyi bir istatistik yakaladım. Diğer sezonlarda daha çok yedek forvet olarak konumlanmıştım. Son 10-15 dakika oyuna girip çözüm bekleniyordu. Gol atsın, asist yapsın diye. Aslında bu işe de gayet mental olarak hazırlanmıştım. Bunu iyi yapıyordum. Belki de birkaç maçta, skorun gelmediği maçlarda oyuna girip illa bir şeyler yapabilirdim. Fenerbahçe istatistiğim gayet olumluydu. Fenerbahçe'de olsam, skor katkılarım olurdu. Oynardım, Mourinho hoca da şans verirdi. Verilen süreleri değerlendirmeye çalışırdım. Kalmak istiyordum. Kalsaydım katkı sağlardım ama hayırlısı böyleymiş." diye yanıtladı.

'İSTEDİĞİ AN ORADA OLURUZ'

"İsmail Hoca'yla ikiniz Fenerbahçe çağırsa gelir misiniz?" sorusunu yanıtlayan Serdar Dursun, "İsmail Hoca'nın geçen senelerine bakarsak, şampiyonluk gelmedi ama puan ortalaması yüksekti, iyi bir futbol oynanıyordu. Fenerbahçe'ye hayır deme lüksüm yok. Fenerbahçe aradığı anda biz orada oluruz. Bence İsmail Kartal için de aynısı geçerli ama tabii ki kendi kararı." dedi.