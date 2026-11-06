Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde sergilenen vasat oyun ve alınan mağlubiyetin ardından görevinden ayrılan teknik direktör İsmail Kartal, teknik adamlık kariyerine ara vermeden devam ediyor.

NTVSpor'da yer alan habere göre Sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırmasının hemen ardından çok sayıda teklif alan tecrübeli çalıştırıcı, kariyerini bir kez daha yurt dışında sürdürme kararı aldı. Daha önce başarılı bir dönem geçirdiği İran futboluna yabancı olmayan Kartal için tanıdık bir coğrafyada yeni ve heyecan verici bir meydan okuma kapısı aralandı.

ADRES BU KEZ TEBRİZ

İsmail Kartal, 27 Ocak 2025 tarihinde İran'ın köklü kulüplerinden Persepolis FC'nin başına geçmiş ve burada geçirdiği bir tam sezonla bölge futboluna damgasını vurmuştu. Deneyimli teknik direktöre bu kez ülkenin bir diğer devi olan Tebriz temsilcisi Tractor FC resmi transfer teklifinde bulundu.

Fanatik'in aktardığı bilgilere göre; Tractor FC yönetiminin sunduğu projeye ve sözleşme şartlarına oldukça sıcak bakan Kartal, İran ekibiyle pazarlıklarda son aşamaya geldi. Yardımcı antrenör ekibini hızla hazırlayan usta çalıştırıcının, resmi detayları tamamlayarak kısa süre içerisinde kulübe olumlu yanıt vermesi ve sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

35 MİLYON TÜRK TARAFTAR

Tebriz merkezli Tractor FC, klasik bir futbol kulübü kimliğinin çok ötesinde taşıdığı sosyokültürel misyonla dünya futbol sahnesinde benzersiz bir yere sahip. İran sınırları içerisinde yaşayan yaklaşık 30 ila 35 milyonluk Güney Azerbaycan Türkünün milli ve kültürel simgesi konumunda bulunan kırmızı-beyazlılar, taraftarları tarafından "Al Kurtlar" (Kızıl Kurtlar) adıyla anılıyor.

İç saha karşılaşmalarını Tebriz'deki devasa Yadegar-e Emam Stadyumu'nda on binlerce taraftarının oluşturduğu muazzam atmosferde kapalı gişe oynayan kulüp, taraftar sayısıyla da parmak ısırtıyor.

Türkiye'de Galatasaray (yaklaşık 25-30 milyon) ve Fenerbahçe gibi devlerin büyük kitleleri bulunsa da futbolseverlerin Üç Büyükler ve köklü Anadolu takımları arasında dağılması, tek bir bayrak altında 30-35 milyonluk yekvücut bir kitleyi temsil eden Tractor FC'yi "dünyanın en çok Türk taraftarına sahip futbol kulübü" unvanının tartışmasız sahibi yapıyor. İsmail Kartal, bu tarihi camianın başına geçerek kariyerinde yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.