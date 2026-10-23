FENERBAHÇE, “Olmak ya da olmamak” anlamına gelen Galatasaray derbisine kilitlendi. Teknik Direktör İsmail Kartal, yavaş yavaş pazartesi sahaya çıkaracağı 11’i belirmeye başladı. Slavia Prag maçı öncesi “A, BC planlarımız hazır” diyen, sol bekte Archie Brown’ı, 10 numarada Mason Greenwood’u ve forvette de Muriqi’yi oynatan 6yaşındaki teknik adam, derbide D Planı’nı uygulayacak.

İsmail Hoca, sol bekte Levent Mercan, 10 numarada İrfan Can Kahveci ve santrforda da Lukaku ile sahaya çıkmanın planlarını yapıyor. Planlarda bir aksaklık olmazsa Oğuz sol, Greenwood da sağ kanatta oynayacak.