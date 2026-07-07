Fenerbahçe’nin forvet transferindeki önceliği Ollie Watkins oldu. Bu tercihin arkasındaki en önemli isim ise İsmail Kartal... Deneyimli çalıştırıcı; hareketli oyun yapısı, önde baskı gücü ve savunma arkasına yaptığı koşular nedeniyle İngiliz yıldızı listenin ilk sırasına yazdı. Sarı-lacivertliler, Aston Villa’ya zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletirken, Watkins ile prensip anlaşmasına vardı.

VEDAT MURİQİ İLE OYNAYACAK

İsmail Kartal, 30 yaşındaki oyuncuyu Vedat Muriqi ile birlikte kullanarak hücum hattında daha dinamik ve baskılı bir yapı oluşturmayı planlıyor. Fenerbahçe yönetimi, 35 milyon Euro bonservis talep eden Aston Villa ile pazarlıklarını sürdürürken, limit sorununu satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle aşmayı hedefliyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.