Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçı öncesi yaptığı açıklamada Mason Greenwood'un sahadaki rolünde değişikliğe gideceklerini belirtti.

Kartal, yeni görevin ayrıntılarını açıklamadan, "Mason Greenwood'a ilk 11'de daha farklı bir sorumluluk vereceğiz, herkes görecek bu akşam." dedi.

"BU AKŞAM A, B VE C PLANLARIMIZ HAZIR"

Şampiyonlar Ligi'nde son oynadıkları maçta istedikleri sonucu alamadıklarını hatırlatan Kartal, Slavia Prag karşısında kendi sahalarında istedikleri oyunu oynayıp 3 puana ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Hazırlıklarını ve analizlerini tamamladıklarını belirten Kartal, rakiplerini dokuz yıldır aynı teknik direktörle çalışan, disiplinli ve fizik gücüyle oynayan bir takım olarak değerlendirdi.

Kartal, "Oyuncularım sahada ne yapacağını biliyor. Bu akşam A, B ve C planlarımız hazır. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle iyi futbol ve iyi oyunla 3 puanı almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.