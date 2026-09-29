Fenerbahçe’de İsmail Kartal-Marco Asensio barışı sağlandı. Milli arada adeta beyaz bir sayfa açıldı. Deneyimli teknik adamın antrenmanlarda Asensio’nun üzerine titrediği ve oyuncusuyla yaptığı bire bir görüşmelerle aradaki tüm buzları tamamen erittiği ortaya çıktı. İsmail Kartal, İspanyol yıldızla Samandıra’da özel bir görüşme gerçekleştirdi.

FENER’DE ÇOK MUTLUYUM

İsmail Hoca, “Sen bu takımın liderlerinden birisin ve bizim için çok değerlisin” diyerek oyuncusunu onore etti. Kartal’ın samimi adımlarına aynı şekilde karşılık veren Asensio da “Fenerbahçe’de son derece mutluyum. Şampiyonluk yaşamayı çok istiyorum. Bu hedefe katkı sağlamak adına elimden gelen her şeyi yapacağım” diye söz verdi.