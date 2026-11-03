Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la vedalaşmanın ardından dünya çapındaki teknik direktör adayları Vincenzo Montella, Antonio Conte, Jose Luis Mendilibar, Julian Nagelsmann, Ernesto Valverde, Roberto Martinez, Mattia Croci-Torti, Stefano Pioli ve Arne Slot gündeme geldi. Ancak hiçbiri Sergio Conceiçao kadar Fenerbahçe’nin şartlarına uygun olmadı. 1.5 yıllık anlaşma sağlanan Portekizli hoca, İstanbul’a gelip imza atacak, Şampiyonlar Ligi’nde yarın oynanacak Liverpool maçında tribünde olacak.

HEM SERT HEM DİSİPLİNLİ

51 yaşındaki teknik adam, perşembe günü Samandıra’da takıma ilk idmanını yaptıracak, Çorum FK maçında da kulübede yer alacak. Porto, Lazio, Parma, İnter gibi kulüplerde geçen futbolculuğu döneminde bir sağ kanat oyuncusu olan Conceiçao, sahada hızı ve hırsıyla dikkat çekiyordu. Teknik adamlığa başlamasının ardından, sert, disiplinli, taviz vermeyen bir hoca olarak karşımıza çıktı.

KANTE İLE BULUŞUYOR

Olhanense, Coimbra, Braga, Vitoria, Nantes meceraları sonrası Porto’da kupalar kazandı. Milan ve Al İttihad maceraları istediği gibi gitmedi. İşine karışılmasını sevmeyen Conceiçao, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferi nedeniyle Al İttihad yönetimiyle sorun yaşamıştı. İkinci ve üçüncü bölgelerde presi ön planda tutup, hızlı geçiş hücumlarıyla pozisyon üretmeyi seven bir hoca olan Portekizli, Fenerbahçe’yi içinde bulunduğu kaostan çıkarmaya çalışacak.