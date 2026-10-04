Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Azerbaycan'ın Turan Tovuz takımıyla oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertliler, dün akşam oynanan hazırlık maçını 2-0 kazandı.

'ARDA GÜLER'İ İLK BEN OYNATTIM'

Azerbaycan basınına açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, Arda Güler hakkında, "Arda Güler bizden yetişti, Real Madrid'de oynuyor. Onu Fenerbahçe A Takımı'nda ilk ben oynatmıştım." ifadelerini kullandı. Kartal'ın bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

'AZERBAYCAN'DAN TEKLİF GELMİŞTİ'

İsmail Kartal, Azerbaycan basınından Neftçi kulübünün kendisiyle ilgilendiği yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi: "Benzer bir teklif 3-4 yıl önce Azerbaycan'dan menajerler aracılığıyla gelmişti. O zaman işler yolunda gitmemişti. Ama futbol böyle işte."