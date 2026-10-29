Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürerken, ara transfer dönemi için Matteo Guendouzi hakkında ayrılık iddiası gündeme geldi.

Takvim Gazetesi'nin haberine; göre sarı-lacivertli yönetim, 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla ocak ayında yollarını ayırma seçeneğini değerlendiriyor.

Haberde, yönetimin Guendouzi'nin bu sezonki performansından memnun olmadığı ve teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerinde kolaylık sağlamayı planladığı öne sürüldü. Oyuncunun geleceğine ilişkin henüz resmi bir ayrılık kararı açıklanmadı.

KARTAL'IN EN GÜVENDİĞİ İSİMDİ

Ocak 2026'da İtalya Serie A ekibi Lazio'dan 27,3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Guendouzi, bu sezon İsmail Kartal'ın en güvendiği isimdi. Guendouzi, bu sezon 17 karşılaşmada görev yaptı. Fransız orta saha, bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti. Oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor.