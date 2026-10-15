“BU geceyi bir an önce arkamız- da bırakıp unutmak zorundayız. Önümüzde Şampiyonlar Ligi kulvarında oynayacağımız daha çok kritik müsabaka var. Sadece üç gün sonra kendi sahamızda, taraftarımızın önünde çok önemli bir Alanyaspor karşılaşmasına çıkacağız. O maçı kazanarak bu ağır mağlubiyetin izlerini silmek ve taraftarlarımıza kendimizi affettirmek istiyoruz.”

6-0’IN FARKINDA DEĞİL

FENERBAHÇE’NİN tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldıktan sonra Teknik Direktör İsmail Kartal’ın ağzından dökülen bu sözler “Özrü kabahatinden büyük” dedirtti. 6-0 faciasını Alanya galibiyetinin unutturabi- leceğini düşünmesi tepkiyle karşılandı. 6-0’ı olağan bir skor gibi karşılaması üzerine “İsmail Hoca 6-0’ın farkında değil” yorumlarını beraberinde getirdi.