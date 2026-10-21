UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de kaçan galibiyetin faturası teknik heyete kesildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör İsmail Kartal, mücadelenin 63. dakikasında gecenin etkili isimlerinden Oğuz Aydın'ı oyundan alma gerekçesini paylaştı.

Oğuz Aydın'ın fiziksel olarak yorulduğunu ve ikinci devrede istenen verimi sağlayamadığını savunan tecrübeli çalıştırıcı, kararının perde arkasını şu ifadelerle açıkladı:

"Kerem takım savunmasına Oğuz'dan çok daha fazla yardım etti. Oğuz yorgundu, ikinci yarıda istediklerimizi yapamadı. Güzel bir gol attı, iyi de oynadı ancak Kerem takım için sahada ciddi bir mücadele ortaya koydu ve iyi işler yaptı. Bu dengeleri göz önünde bulundurarak Oğuz'u oyundan aldık ve Kerem'i sahada tuttuk."

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

İsmail Kartal'ın maç sonu açıklamaları, son dakikada gelen beraberlik golüyle sarsılan sarı-lacivertli taraftarları adeta çileden çıkardı. 6-0'lık Aston Villa hezimetinde sahanın ayakta kalan tek ismi olarak tribünlerin alkışını alan ve Slavia Prag karşısında da ağları sarsarak takımını sırtlayan Oğuz Aydın'ın bu gerekçelerle kenara çekilmesine tepki gösteren futbolseverler, sosyal medyada tepki dalgası oluşturdu. Yorumların bir kısmı şöyle:

- "Hocam sen oyuncu değişikliklerini takım öndeyken de gerideyken de hep aynı şekilde yapıyorsun, hiçbir sistem yok mu?

- "Şu anda takımın en iyi oyuncusunu gömüp en kötü oyuncusunu övüyor."

- "Oğuz'un yerinde olsam bu saatten sonra yaşananları ciddiye almam."

- "Adam Oğuz'u da küstürdü... İnşallah Galatasaray yener de bu işkence biter."

- "Hocam gittikçe saçma bir yere gidiyor bu iş..."