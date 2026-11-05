Fenerbahçe'deki dördüncü dönemi büyük beklentilerle başlayan ancak hedeflenen tablonun uzağında kalan İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre sarı-lacivertli ekibin başında sezona şampiyonluk parolasıyla giren tecrübeli teknik adam, derbide alınan Galatasaray mağlubiyetinin ardından camiada yükselen tepkilerin odak noktası haline gelmişti. Tribünlerden ve yönetim kanadından gelen baskıların artması üzerine 65 yaşındaki çalıştırıcı, 27 Ekim 2026 tarihinde sarı-lacivertli yönetimle masaya oturarak karşılıklı anlaşma yoluyla görevinden ayrılmıştı.

RESMİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADILAR

Kadıköy'den ayrılışının üzerinden henüz kısa bir süre geçen İsmail Kartal için sürpriz bir yurt dışı rotası belirdi. İran Süper Ligi'nin (Basra Körfezi Pro Ligi) iddialı temsilcilerinden Tractor FC, teknik direktörlük koltuğu için doğrudan Türk futbolunun tecrübeli ismine yöneldi.

Kulüp idarecileri, 65 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıya resmi teklif paketini sunarak doğrudan temas kurdu ve taraflar arasında transfer müzakereleri resmen başladı. Tractor FC yönetiminin, tecrübeli teknik adamı takımın başına getirerek ligde zirve yarışına ortak olmayı hedeflediği bildirildi.

TEKLİFE SICAK YAKLAŞTIĞI BELİRTİLDİ

Daha önce İran futbolunun en güçlü camialarından Persepolis’te de görev yapan ve ülke futbolunun dinamiklerine, lig yapısına son derece hakim olan İsmail Kartal’ın, gelen bu teklife oldukça sıcak yaklaştığı öğrenildi.

İran’da yeniden sahaya inme fikrine olumlu bakan deneyimli teknik direktör ile Tractor FC kurmayları arasındaki pazarlıkların olumlu yönde ilerlediği kaydedildi. Tarafların sözleşme şartlarında tam mutabakata varması durumunda Kartal’ın kısa süre içinde İran'a seyahat ederek kendisini Tractor FC'ye bağlayan resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.