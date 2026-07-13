Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir diğer taraftan da gidecekleri belirlemeye çalışıyor… Teknik direktör İsmail Kartal’ın kadroda düşünmediği Musaba için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Aspor’a göre Musaba'ya Premier Lig'in yeni ekibi Ipswich Town talip oldu. İngiliz ekibinin kulübe henüz resmi teklif yapmadığı belirtilirken Fenerbahçe'nin 10 milyon euroyu bulan bonservis beklentisi olduğu aktarıldı. Oyuncunun da düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

5 MİLYONA GELMİŞTİ

İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertli kulübe kısa süre içinde resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Musaba, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Samsunspor’dan yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.