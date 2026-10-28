Fenerbahçe Yönetimi ile gerçekleştirilen olağanüstü kriz zirvesinin ardından görevinden ayrılma kararı alan teknik direktör İsmail Kartal, kulüp tesislerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra talihsiz bir olay yaşadı.

A Spor’un haberine göre; istifasını sunarak gece yarısı yola çıkan tecrübeli çalıştırıcı, Anadolu Kavağı civarında direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik kazası yaptı. Olayın duyulmasıyla birlikte futbol camiasında ve sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük bir endişe yaşanırken, yapılan kontroller sonucunda 63 yaşındaki teknik adamın kazayı yara almadan atlattığı ve herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı açıklandı.

AZİZ YILDIRIM DA KAZA YAPTI

Hareketli saatlerin yaşandığı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gecenin tek kazası İsmail Kartal ile sınırlı kalmadı. Ayrılık toplantısının ardından tesislerden özel aracıyla çıkış yapan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da kapı önünde ufak bir kaza atlattı.

Aracıyla manevra yaptığı esnada yol kenarındaki başka bir araca hafif şekilde sürten Yıldırım'ın o anları, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıyarak sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Aracından inerek hasar gören aracın sahibine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Aziz Yıldırım, meydana gelen tüm maddi hasarı bizzat karşılayacağını belirterek olay yerinden ayrıldı.