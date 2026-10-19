Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında sahalarında oynayacakları Slavia Prag maçı öncesinde kadro planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kartal, Mason Greenwood'un farklı bir görevde oynayabileceğini belirtirken rotasyon kararı verebileceğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi'ne Roma beraberliğiyle başlayan, ardından Aston Villa'ya kaybeden sarı-lacivertliler, yarın Çekya temsilcisi karşısında bu sezon turnuvadaki ilk galibiyetini arayacak.

GREENWOOD'A FARKLI GÖREV PLANI

Basın toplantısında Greenwood'un hücumdaki kalitesine ve üretkenliğine dikkat çeken Kartal, oyuncunun savunmada bazı eksikleri olabileceğini, bunları konuşarak gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

Greenwood'dan hücumdaki becerisini ortaya koymasını beklediklerini belirten Kartal, "Onun geriye gelemediği yerlerde diğer arkadaşlarının tolere etmesi için farklı planlarımız var. Yarın farklı bir görevde oynayabilir mesela." dedi.

"ROTASYON OLABİLİR"

Kadro tercihlerinde oyuncuların dinlenme ve yorgunluk durumlarını dikkate alacaklarını anlatan Kartal, "Maç maç bakıyoruz. Rotasyon olabilir. Bu akşam karar vereceğiz." ifadelerini kullandı. Kartal, bir sistemlerinin bulunduğunu ve B planını da hazırladıklarını belirtti.