İran Pro Ligi'nin 24. haftasında Persepolis Shams Azar'a 3-2 yenildi. Persepolis, İsmail Kartal döneminde ilk yenilgisini Shams Azar karşısında yaşadı.
Mücadelenin sonunda teknik direktör İsmail Kartal ile rakip takım teknik direktörü Mehdi Rahmati'nin arasında yaşanan gerginlik gündem oldu.
ELİNİ SIKMADI
İsmail Kartal, İran macerasında ilk mağlubiyetini yaşarken maçın sonunda çılgına döndü. Maç sonucuna sinirlenen İsmail Kartal, soyuna odasına giderken kendisini tebrik etmeye gelen rakip takım teknik direktörü Mehdi Rahmati'ye sinirlendi ve elini sıkmadı. Kartal, Rahmati'nin yanına doğru yöneldiği anlarda arkasını dönerek el sıkışmak istemediğine yönelik harekette bulundu.
İsmail Kartal maçın ardından "Her maçta rakip yedek kulübesi hakemin üzerinde baskı kuruyor. Daha önce görmediğim şeyler görüyorum, bunlar normal değil. Kaybettiğimiz doğru ve rakibi tebrik ediyoruz ama hakemler oyunun hızlanmasına izin vermeli." ifadelerini kullandı.