Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

'PSİKOLOJİM KALDIRMIYOR'

Teknik direktör Kartal’ın istifasının ardından açıklamalarda bulundu. TRT Spor'un aktardığına göre kendisini motive etmekte zorlandığını belirten Kartal, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Artık psikolojim kaldırmıyor, kendimi de motive edemiyorum. Kulübün de önünü açmak istiyorum. Ayrılığın her iki taraf için de doğru karar olduğuna inandığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Hem benim hem de kulüp için hayırlısının bu olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.