Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de, savunma hattında değişiklik gündeme geldi. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Nathan Ake'nin sakatlığı nedeniyle Archie Brown'u sol stopere çekmeyi planlıyor.

Bu tercihin uygulanması halinde sol bekte Levent Mercan'ın görev alması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin bu formülle savunma arkasına atılan toplara karşı önlem almayı ve kanatlardaki hücum organizasyonlarını sürdürmeyi hedeflediği belirtiliyor.

OSIMHEN'E KARŞI ÖZEL ÖNLEM

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in savunma arkasına koşuları ve hava toplarındaki etkinliği nedeniyle stoperler arasında farklı bir görev dağılımı üzerinde durulduğu da öne sürüldü.

Bu kapsamda Milan Skriniar'ın duran toplarda, Archie Brown'un ise savunma arkasına gönderilen toplarda daha fazla sorumluluk üstlenmesi planlanıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor. Kartal'ın Galatasaray karşısında hangi savunma dörtlüsünü sahaya süreceği henüz kesinleşmiş değil.