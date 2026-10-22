Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak 2-2 berabere kalmasının ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğine ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi. Kartal ile olası ayrılık halinde yönetimin iki teknik direktöre yönelebileceği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Muhtemel bir vedada gündeme gelecek isimler Vincenzo Montella ve Antonio Conte olacak. Haberde, Montella'nın geçtiğimiz hafta A Milli Takım'dan ayrıldığı, son olarak Napoli'yi çalıştıran 57 yaşındaki Conte'nin ise yaklaşık 6,5 aydır boşta olduğu belirtildi.

GALATASARAY KADER MAÇI OLABİLİR

Kartal'ın Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde alacağı sonucun, görevdeki geleceği açısından belirleyici olabileceği ifade edildi.

İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçının ardından "Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla" diyerek istifa etmiş, ancak Başkan Aziz Yıldırım'ın araya girmesiyle görevine devam etmişti. Bu sürecin ardından Kartal'a yönelik eleştiriler sürerken Slavia Prag karşısında kaybedilen iki puan, teknik direktör tartışmalarını yeniden alevlendirdi.