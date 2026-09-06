Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen MHP Kayseri İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiğini söyledi.

'YENİ ANAYASA' ÇIKIŞI

İsmail Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 21. yüzyıl hedefleriyle uyumlu, milletin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir anayasa yapılmasına ihtiyaç olduğunu parti olarak daha önceden de ifade ettiklerini anımsattı.

Özdemir, "Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili MHP'nin duruşu siyah iplikle beyaz iplik gibidir. Dolayısıyla bu tartışmalara girmek dahi istemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'SEÇİMDE ADAY ERDOĞAN'

Genel seçimlerin 2028'de yapılacağını savunan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Allah izin verirse 2028 yılında yapılacak seçimlerde milliyetçi, ülkücü hareketin adayı yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Türkiye'nin elde etmiş olduğu büyük kazanımları 3-5 kendini bilmezin hesaplarına, birkaç tane ufak tefek ülkenin bozuk hesaplarına kurban edecek değiliz."

Tek listeyle gerçekleştirilen kongrede mevcut İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın yeniden seçildi.