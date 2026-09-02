Sözcü TV programcısı Murat Ağırel, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin Avrupa'ya uzanan servetini araştırmak için Almanya'ya gitti.

AVM ANLAŞMASI İMZALANDI

Oğul Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Düsseldorf'ta kurdukları şirket üzerinden 4,5 milyon euro bedelle 18 daireli bir binayı satın aldığı, 8 milyon 500 bin euro karşılığında ise bir AVM satın almak için anlaşma imzaladığı öğrenildi.

SAYMAZ İDDİALARI GÖKÇEK’E SORDU

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek’e hakkındaki iddiaları sordu.

Saymaz’ın aktardığına göre Gökçek ile Saymaz arasında şu diyalog geçti:

İsmail Saymaz: Neyle suçlandığınızı biliyor musunuz?

Melih Gökçek: Gittiğim zaman öğreneceğim. Ne soracaklarsa cevap vereceğim, hiçbir bilgim yok.

İsmail Saymaz: Oğlunuz ve gelininiz üzerinden yurtdışına para çıkardığınız iddiası olabilir mi?

Melih Gökçek: Yok ki öyle bir şey. Benim hayatım boyunca 1 lira yurtdışına havalem yoktur. Belediye başkanı olduktan sonra da yurtdışına hiç çıkmadım. Almanya’yı bırak, ülkemden de ayrılmadım.

İsmail Saymaz: Oğlunuz ve gelininiz üzerinden yurtdışına para çıkardığınız iddiası söz konusu olabilir mi?

Melih Gökçek: Bana öyle bir şey sormadılar.

İsmail Saymaz: Oğlunuz ve gelininiz burada mı?

Melih Gökçek: Oğlum ve gelinim burada. Onlarla ilgili bir davet yok. Sadece bana bir davet var ve ben de Cuma günü orada olacağım. Bir yandan da Murat Ağırel’e ve Nadir Türkaslan’a dava açacağım.

İsmail Saymaz: Neden böyle bir para havale ediliyor?

Melih Gökçek: TV100’de Sinan Burhan bunu vatandaşlık olarak açıklamıştı. Sinan konuyu anlamamış, o oturum izniydi. Ama onun detaylarını bilmiyorum çocuklara soracağım.

İsmail Saymaz: Siz herkese Alman uşağı, onun ajanı bunun ajanı diyorsunuz. Bütün bunları dedikten sonra Almanya’dan oturum kovalamak, bir çelişki değil mi?

Melih Gökçek: Çocuklar Almanya’da ticaret yapmayı düşünüyorlar. Olay sadece bu. Bunlar 3.8 milyonu almış, bunu da tek seferde ödeyememiş, taksit taksit ödemişler.

İsmail Saymaz: Bu paraları nereden almışlar, Ankara’da mülklerin satıldığını söylüyor?

Melih Gökçek: Kaç mülk satıldığını ben bilmiyorum. Bana söylemediler, benim bir bilgim yok.

İsmail Saymaz: AKP Gökçekleri acaba gözden çıkardı mı?

Melih Gökçek: Adalet herkese adalet. Gökçek'lere de adalet, İsmail Saymaz’a da adalet. Bakın ben ağlıyor muyum?