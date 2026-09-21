“Fon soruşturması” kapsamında tutuklu Muhammed Yarız'ın 25 Mayıs 2026 tarihinde İsviçre’deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül 2026 tarihinde iki işlemde 970 milyon 360 bin TL gönderdiği Hamza Kablan gözaltına alındı.

SÖZCÜ Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Ekrem Açıkel ile Hafta Başı programında, Muhammet Yarız ile ilgili çarpıcı iddiayı dile getirdi.

"HER ŞEY 28 YAŞINDAKİ MUHAMMET YARIZ'LA BAŞLADI"

"- Muhammet Yarız. Fon soruşturmasının bu aşamaya gelmesinin nedeni bu isim. 28 yaşında Pusula Portföy'ün Yönetim Kurulu Başkanı. Yunan karasularına yasadışı şekilde çıkmıştı. Ta ki 12 Eylül'de ben onun Türkiye'den kaçtığını açıkladığım ana kadar. Ben bunu sosyal medya hesabımdan duyurdu. Muhtemelen sonrada ona "Kaç" diyenler geri gelmesini söyledi. 14 Eylül'de tutuklandı. Ondan sonra kumdan kaleler art arda yıkıldı.

- Her şey 28 yaşındaki Muhammet Yarız'la başladı. Bu akşam iki insan gözaltına alındı. Bunlardan biri Selim Dağbaşı, Muhammet Yarız, 25 Mayıs 2026'da Selim Dağbaşı'nın İsviçre'deki hesabına 14 Buçuk milyon dolar göndermiş. MASAK dememiş ki bu para nereye gidiyor. Bir tuşla göndermiş.

- Diğeri ise 4 Eylül 2026'da iki ayrı işlemde 970 Milyon 360 Bin TL'yi Hamza Kaplan'a gönderilmiş."

"- 25 Mayıs 2026'da 14 Buçuk Milyon dolar gönderdiği Selim Dağbaşı ile 4 Eylül 2026'da 1 Milyar'a yakın para gönderdiği Hamza Kaplan gözaltına alındı.

- Selim Dağbaşı çok önemli. Yarız'ın 25 Mayıs 2026'da Selim Dağbaşı'nın İsviçre'deki hesabına gönderdiği paranın tek bir açıklaması var. Selim Dağbaşı'nın teknesi. Tekneyi satın alıyor. Bu teknenin arkasında jakuzi de var. Bu teknenin bir örneği 869 Milyon. Şu anda satışlarda var."

"FONLAR SÜPER YATA AKTI"

"- Köşe yazımda fonlar Muhammet Yağız'ın süper yatına aktı diye yazdım. Bu normal bir tekne değil. Süper Yat. Fonlar bu süper yata aktı. Bu her zenginde de yok. Sayılı iş adamında var. Neden dersen bundan dünyada 15 tane var. 7-8'i bizdeymiş. Biri de bunda. 28 yaşında nerenin mezunu özel bir üniversitenin Kamu Yönetimi mezunu yani para ile okumuş.

- 2020'den bu yana yatırım fonları piyasasında bir biçimde yer almış. SPK Bültenlerinin hepsinde piyasa bozucu işlemlerine karıştığı için işlem yasağı uygulanmış.

- Muhammet Yarız'ın iki tane yatı da var. Ucuz olanı 30 milyon lira. Şu an ikisi de Bodrum açıklarındalar.

- 1 Eylül'de çok yüklü bir parayı havale etti. Bir para kaçırma çabası var. Hem onun hem de Serdar Turhan'ın. Niye çünkü Savcılığın SPK'ya yazısından sonra bir panik başlıyor.

- 26 Mayıs'ta tekne satın almak için parayı İsviçre'ye göndermiş. 14 buçuk milyon doları tekte göndermiş."