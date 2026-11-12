Türkiye'nin gündemindeki fon skandalına ilişkin soruşturma siyaset ve ekonomi bürokrasisinde tartışılmaya devam ederken, gazeteci İsmail Saymaz ile AKP Bursa Milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank arasında dikkat çeken bir polemik yaşandı.

Varank'ın, Şahap Kavcıoğlu'nun gazetecilere yaptığı açıklamalar üzerinden yönelttiği eleştirilere Sözcü TV canlı yayınında yanıt veren Saymaz, hem gazetecilik faaliyetlerini savundu hem de Kavcıoğlu'nun geçmişte üstlendiği görevlerdeki siyasi sorumluluğu gündeme taşıdı.

VARANK'IN PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI

Mustafa Varank, sosyal medya paylaşımında, sorumluluğu bulunan bazı isimlerin muhalif gazeteciler aracılığıyla kamuoyuna mesaj vererek kendilerini aklamaya çalıştıklarını öne sürdü.

Varank, paylaşımında İsmail Saymaz ve Gülay Kömürcü'nün isimlerini anarak, sorumluluğu olanların gazetecileri kullanarak sorumluluktan kurtulabileceklerini düşündüklerini savundu.

Varank'ın açıklamalarına tepki gösteren Saymaz ise Şahap Kavcıoğlu ile görüşmesinin yeni olmadığını belirtti.

"ŞAHAP KAVCIOĞLU İLE İLK KEZ KONUŞMADIM"

Kavcıoğlu ile geçen yıldan bu yana iletişim halinde olduğunu söyleyen Saymaz, fon soruşturmasının başladığı tarihten itibaren kendisiyle defalarca görüştüğünü anlattı.

Bu görüşmelerden elde ettiği bazı bilgileri daha önce haberlerinde kullandığını ancak Kavcıoğlu'nun izni olmadığı için kendisini açık kaynak olarak göstermediğini ifade etti.

Saymaz, yalnızca Kavcıoğlu ile değil, soruşturmada adı geçen çok sayıda isimle de görüştüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Ben Ertan Aydın'la konuştum. Taha Çakmak'la iki defa konuştum. Nihat Zeybekci ile röportaj yaptım. Yunus Arıncı'yla görüştüm. Bunlar sadece bürokrat olanlar. Konuştuğum fakat yazmadığım yığınla isim var."

Söz konusu kişilere kendisinin ulaştığını vurgulayan Saymaz, gazetecilik faaliyetinin herhangi bir bürokratı kurtarmaya yönelik olmadığını savundu.

"ŞAHAP KAVCIOĞLU'NA BU SORUMLULUĞU BEN Mİ VERDİM?"

Mustafa Varank'ın eleştirilerine sert sözlerle karşılık veren Saymaz, Kavcıoğlu'nun siyasi geçmişini ve ekonomi yönetimindeki görevlerini hatırlattı.

Saymaz, şu soruları yöneltti:

"Sayın Varank, Şahap Kavcıoğlu'na bu sorumluluğu ben mi verdim? Bu sorumluluğu kim verdi ona? Kimin imzası var o atamalarda?"

Kavcıoğlu'nun AKP milletvekilliğinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na, ardından BDDK Başkanlığı'na uzanan kariyerine dikkat çeken Saymaz, bu atamalardaki siyasi sorumluluğun gazetecilere yüklenemeyeceğini söyledi.

"TÜRKİYE, KAVCIOĞLU'NUN KÖŞE YAZILARINA BAKARAK YÖNETİLDİ"

Varank'ın Türkiye'nin sosyal medya ve köşe yazılarına göre yönetilmediği yönündeki sözlerine de tepki gösteren Saymaz, Kavcıoğlu'nun Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı ekonomi yazılarını hatırlattı.

Kavcıoğlu'nun faiz politikalarına ilişkin görüşlerinin ekonomi yönetiminde etkili olduğunu savunan Saymaz, şöyle konuştu:

"Türkiye, Şahap Kavcıoğlu'nun Yeni Şafak'taki köşesindeki faiz karşıtı yazılarla yönetildi. Ne çabuk unuttular bunu."

Saymaz, Kavcıoğlu'nun söz konusu yazıların ardından Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasını da hatırlatarak, Varank'ın siyasi sorumluluk tartışmasını neden şimdi başlattığını sorguladı.

"MUSTAFA VARANK'IN SORUMLULUĞU NEREDE BAŞLIYOR?"

Fon skandalına ilişkin gelişmeler karşısında Varank'ın daha önce kamuoyuna yönelik yeterli tepki göstermediğini savunan Saymaz, eleştirilerin Kavcıoğlu'nun görevden ayrılmasının ardından gelmesine dikkat çekti.

Saymaz, Varank'ın iktidar partisi içindeki konumunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Şahap Kavcıoğlu'nun sorumluluğundan Varank sorumsuz mu? Yani ben mi sorumluyum? Varank'ın sorumluluğu nerede başlıyor?"

Gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirdiğini belirten Saymaz, siyasetçilerin ise yapılan atamalar ve uygulanan politikalar konusunda halka karşı sorumluluk taşıdığını söyledi.

Varank'ın Kavcıoğlu hakkındaki eleştirilerini görevden ayrılmasının ardından dile getirdiğini savunan Saymaz, "Düşene vur" sözleriyle de tepki gösterdi.

"BENİM DOKUNULMAZLIĞIM YOK"

Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle geçmişte yaşadığı hukuki süreçleri de hatırlatan Saymaz, kendisinin milletvekili dokunulmazlığı bulunmadığını vurguladı.

Bir bakanla ilgili tartışma nedeniyle 31 gün ev hapsinde kaldığını belirten Saymaz, gazetecilerin haberleri nedeniyle adli süreçlerle karşı karşıya kalabildiğini ifade etti.

Saymaz, kendisinin okurlarına ve kamuoyuna karşı sorumluluğunu yerine getirdiğini savunarak, Varank'ın da siyasi sorumluluğunu sorgulaması gerektiğini söyledi.

BATUHAN MUMCU VE EŞİ HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA

Programda fon soruşturması kapsamında isimleri gündeme gelen Batuhan Mumcu ve eşi Neslihan Mumcu hakkında da açıklamalar yapıldı.

Hukukçunun aktardığına göre Neslihan Mumcu'nun Ankara'daki evinde bulunduğu, Batuhan Mumcu'ya yönelik iddialar konusunda ise yeterli delil olmadığı ileri sürüldü.

Bu bilgilerin söz konusu hukukçunun beyanına dayandığı belirtilirken, Batuhan Mumcu'ya da açıklama yapması için çağrıda bulunuldu.

"KÖŞEM MUSTAFA VARANK'A AÇIK"

Açıklamalarının sonunda Mustafa Varank'a yanıt hakkı tanımaya hazır olduğunu belirten Saymaz, gazetecilerin görevinin yalnızca belirli isimlerle görüşmek olmadığını vurguladı.

İktidara yakın gazetecilerin toplumdaki güvenilirliğini de eleştiren Saymaz, kamu görevlilerinin açıklamalarının geniş kitlelere ulaşması için farklı görüşlerden gazetecilerle konuşmayı tercih edebileceğini savundu.

Saymaz, Varank'a yönelik sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Varank söz hakkını kullanabilir. Ben açığım, bana konuşabilir. Benim köşem kendisine açık."