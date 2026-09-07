Sözcü TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Günaydın Türkiyem" programına konuk olan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, köprü ve otoyolların özelleştirilmesi tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SEBEBİ KAYNAK YARATMAK"

Köprü ve otoyolların özelleştirilmesinin bir gerekçeye dayandığını belirten Saymaz, "Köprü ve otoyollar, Erdoğan onlardan sebepsiz vazgeçtiği için değil. Tam olarak bir sebebi olduğu için özelleştirilmek isteniyor. O sebep de kaynak yaratmak" ifadelerini kullandı.

"BİR ÖNCEKİ SEÇİMİ BİZE KAYBETTİRENLER..."

Saymaz, özelleştirmeden elde edilecek kaynağın seçim öncesinde dar gelirli kesimlere yönelik desteklerde kullanılabileceğini öne sürerek şöyle konuştu:

"Bakıyor, seçime gireceğiz. Bir önceki seçimi bize kaybettiren dar gelirlileri hiç değilse seçim gününe kadar biraz olsun rahatlatalım. Emekliye, ev hanımına, belki işçiye biraz olsun destek verelim. Gidip muhalefete oy verip protesto etmesinler diye."