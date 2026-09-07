SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz, SÖZCÜ TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu “Günaydın Türkiyem” programına konuk oldu. Saymaz, programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine geçen hafta resen soruşturma başlatmıştı.

Saymaz, soruşturma kapsamında Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek’e, “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddiasının sorulduğunu açıkladı.

Savcılığın ayrıca Gökçek ailesinin Almanya’da satın aldığı 3,8 milyon euro değerindeki gayrimenkulle ilgili iddiaları da gündeme getirdiğini belirtti.

“SORUŞTURMA ÇOK DAHA ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ”

Gökçek ailesiyle ilgili soruşturmanın çok daha önceden hazırlandığını öne süren Saymaz, soruşturmanın başlatılmasından önce yurt dışından bir belgenin gelmesinin aylar sürdüğüne dikkat çekti.

Saymaz ayrıca, savcıların hazırladığı dosyanın oldukça kapsamlı ve detaylı olduğunu belirtti.

Saymaz “Soruşturmayı yürüten savcılık makamı çok titiz ve ciddi. Bu dosya daha da büyüyebilir ”dedi.

ARINÇ: “ŞAHİTLİĞİMİ SÖYLERİM”

Saymaz, Melih Gökçek hakkındaki iddiaları ve soruşturma sürecini eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’a da sordu. Arınç, “2015 ve öncesine ilişkin tahkikat genişletilirse, beni de çağırırlarsa giderim, şahitliğimi söylerim” ifadelerini kulland