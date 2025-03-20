Savcılık tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" iddiasıyla başlatılan soruşturmada dün sabah gözaltına alınan Gazeteci İsmail Saymaz'ın emniyette işlemleri bugün yapıldı.
İFADESİ TAMAMLANDI
İsmail Saymaz'ın emniyetteki ifadesi saat 13.00'te başlarken akşam 17.00'de sona erdi.
Saymaz'ın yarın sabah 10.00'da adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Saymaz'ın Gezi direnişi nedeniyle hapis cezasına mahkum edilen isimlerle yaptığı 'telefon konuşmalarından' bahsedildi.
Savcılık, Saymaz hakkında 'açık kaynak çalışmaları' yapıldığını da belirterek Saymaz'ın Gezi Direnişi'ne katılım sağlamaya çalıştığı iddia edildi.