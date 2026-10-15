UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa deplasmanına çıkan Fenerbahçe, ağır bir yenilgi yaşarken İsmail Yüksek de performansıyla eleştirilerin odağına yerleşti.

İKİ GOLDE HATA, BİR PENALTI

N’Golo Kante’nin ağrıları nedeniyle riske edilmemesi üzerine ilk 11’de görev alan milli futbolcu, karşılaşma boyunca yaptığı hatalarla takımının savunmada zor anlar yaşamasına neden oldu. İsmail Yüksek’in iki goldeki hatasının yanı sıra penaltıya sebebiyet vermesi de gecenin öne çıkan ayrıntıları arasında yer aldı.

64 KEZ TOPLA BULUŞTU

Karşılaşmada 64 kez topla buluşan İsmail Yüksek, 40 isabetli pas yaptı. Ancak bu istatistikler, sahadaki kritik hataların ve takımın aldığı farklı mağlubiyetin önüne geçemedi.

69. DAKİKADA KENARA GELDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın 69. dakikasında oyuncu değişikliğine gitti. İsmail Yüksek oyundan alınırken yerine Bartuğ Elmaz dahil oldu.

Sarı-lacivertliler için gecenin bilançosu ağır olurken İsmail Yüksek de Aston Villa deplasmanını kariyerinde unutmak isteyeceği maçlardan biri olarak geride bıraktı.