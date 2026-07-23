Fenerbahçe ve A Milli Takım’ın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, uzun süredir birlikte olduğu mimar Esen Matraş ile görkemli bir törenle evlendi. Futbol camiasını bir araya getiren düğünün ardından çiftin mutluluğu sosyal medyada çok konuşuldu.

'HAYATIMIZIN EN GÜZEL İMZASI...'

İsmail Yüksek, eşiyle birlikte yaptığı paylaşımda, nikah ve düğün anlarına ait kareleri yayımladı. Paylaşımına, “Hayatımızın en özel, en güzel imzasını atarken; en güzel günümüzde bizi yalnız bırakmayan ailelerimize, nikah şahitlerimize, dostlarımıza ve bütün sevdiklerimize kalpten teşekkürler. Hoş geldin hayatıma, bir ömür yan yana...” notunu düştü. Çiftin araç içinde çekilen duygusal fotoğrafları, siyah-beyaz portreleri ve aileleriyle verdikleri pozlar da takipçilerden yoğun ilgi gördü.

KAYINPEDER ESKİ POPÇU

Ancak düğünün ardından gündem, aile içi krizle değişti. Esen Matraş’ın, 1990’lı yıllarda çıkardığı şarkılarla tanınan eski pop şarkıcısı ve Matraş Deri ailesinin veliahtlarından Emre Matraş’ın kızı olduğu ortaya çıktı. Baba-kız arasında uzun süredir küslük olduğu öğrenildi.

NİKAHTA ADINI SÖYLEMEDİ

Nikah töreninde dikkat çeken detay da bu küslüğü gözler önüne serdi. Nikah memurunun “Baba adınız?” sorusuna Esen Matraş, öz babası Emre Matraş yerine kendisini büyüten üvey babası Anıl Karaer’in adını verdi.

'BU EVLİLİĞİ GEÇERLİ SAYMIYORUM'

Bu gelişmenin ardından Emre Matraş, sosyal medyada yaptığı açıklamayla nikaha itiraz etti. Yıllardır sosyal medya kullanmadığını belirten Matraş, ilk kez bu olay nedeniyle hesap açtığını ifade ederek, “Ben kızım Esen’in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum. Çünkü ‘baba adı’ dendiğinde Anıl deniyor. Kızımın baba adı Emre Matraş’tır. Nikahı kıyan kişilerin de soruşturulmasını istiyorum. Bu olayı kaldıramıyorum. İsmail’in ve ailesinin kızımı benden istemesi gerekiyordu” dedi.

8 YAŞINDA KIZINI TERK ETTİ İDDİASI

Tartışmalar bununla da sınırlı kalmadı. Sosyal medyada Emre Matraş hakkında “kızını 8 yaşında terk ettiği” yönünde iddialar gündeme geldi. Söz konusu iddialar üzerine Matraş, kızlarının gençlik dönemine ait bir fotoğraf paylaşarak yanıt verdi.

Öte yandan, düğün sonrası Esen Matraş’ın sosyal medya hesabında da değişiklik yaptığı görüldü. Matraş’ın, evliliğin ardından Instagram profilindeki soyadını “Yüksek” olarak değiştirdiği tespit edildi.