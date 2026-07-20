Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek ile dünyaevine giren Esen Matraş'ın nikâhı, aile içi yaşandığı öne sürülen bir anlaşmazlık nedeniyle yeniden gündeme geldi. İddiaya göre, nikâh sırasında biyolojik babasının adını beyan etmemesinin ardından baba Emre Matraş hukuki itirazda bulundu.

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile Esen Matraş'ın evliliği, düğün töreninin ardından ortaya atılan iddialarla gündeme geldi.

'BENİM ADIMI SÖYLEMEDİ'

İddialara göre Esen Matraş, nikâh işlemleri sırasında biyolojik babası Emre Matraş'ın adını beyan etmedi. Bu gelişmenin ardından Emre Matraş'ın nikâh işlemine hukuki itirazda bulunduğu öne sürüldü.

"Kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum. Çünkü baba adı söylenirken Anıl deniliyor, kızımın baba adı Emre Matraş'tır."

Söz konusu itirazın gerekçesi ve hukuki sürece ilişkin resmi makamlardan ya da taraflardan ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Nikâhın geçerliliğine ilişkin herhangi bir resmi karar da bulunmuyor.

Yaşanan gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, süreçle ilgili resmi açıklama yapılması halinde detayların netlik kazanması bekleniyor.