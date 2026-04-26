Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'ye karşı aldığı 3-0'lık galibiyetle şampiyonluk yarışındaki farkı 7 puana çıkardı. Sarı-Kırmızılılar büyük sevinç yaşarken, Boğaz'ın diğer yakasına hüzün hakim oldu...

Fenerbahçeli futbolculardan İsmail Yüksek, farklı mağlubiyetin ardından şöyle konuştu:

"Anlatamıyorum, konuşamıyorum! Dilim varmıyor artık... Çok üzücü... Geçen hafta da söyledim, utanç verici! Bu kadar taraftarın önünde böyle bir skor yakışmıyor. Bu armaya, oyuncu grubuna yakışmıyor. Özür dilemek istiyorum ama kabul göreceğini düşünmüyorum taraftarımız üzerinde. O yüzden bir şey diyemiyorum..."