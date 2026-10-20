İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Balat'taki Çukurbostan Parkı'nda bulunan otoparkta, şiddetli yağış sırasında açıkta kalan elektrik kabloları nedeniyle akıma kapılan 14 yaşındaki Mahmut Işıldak hayatını kaybetti.

CEMAATTEN BELEDİYE AÇIKLAMASI

Olayın ardından otoparkı işleten İsmailağa Cemaati, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Açıklamada, otoparkın 2011'den bu yana Fatih Belediyesi tarafından derneğe tahsis edilen alanda, belediyenin düzenlediği işyeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi olarak işletildiği belirtildi.

“ALTYAPI VE TESİSATIYLA DEVRALDIK”

Cemaatin açıklamasında, otopark alanının altyapı ve tesisatıyla devralındığı ve işletme süresince alanda herhangi bir çalışma yapılmadığı savunuldu. Açıklamada, “Tahsis öncesinde yapılan, otopark işletmesiyle bağlantısı bulunmayan altyapı ve tesisata ilişkin aksaklıklar ile ileri sürülen ihmal iddialarına dair teknik inceleme ve hukukî süreç yetkililerimizin de yakından takibiyle devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

SAYIŞTAY RAPORUNDA MEVZUATA AYKIRILIK TESPİTİ

İsmailağa Cemaati otoparkın ruhsata tabi olarak işletildiğini belirtirken, Sayıştay'ın 2023 yılı Fatih Belediyesi raporunda park alanlarındaki kullanımların imar mevzuatına ve taşınmazların ecrimisil karşılığında kullandırılmasının 2886 sayılı Kanun'a aykırı olduğu ifade edildi. Evrensel gazetesinin aktardığı raporda, parkların güvenliği ve temizliği gerekçesiyle bazı alanların kişilerin kullanımına bırakılmasının mevzuatta karşılığının bulunmadığı belirtildi. Fatih Belediyesi kaynakları ise otoparkın bundan sonra belediye tarafından işletileceğini öne sürdü.