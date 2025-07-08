Trabzon’un Of ilçesinde İsmailağa Cemaati'nin törenine, AKP'nin önde gelen isimleri akın etti. Dergah açılışına eski İçişleri Bakanı ve Süleyman Soylu'nun yanı sıra, Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AKP Trabzon Milletvekili Vehbi Koç da katıldı.

Uzun süredir sessizliğini koruyan Süleyman Soylu, tören sırasında cemaatten atılan Cübbeli Ahmet Hoca’yla (Ahmet Mahmut Ünlü) sözde “şeyhlik” rekabetinde bulunan Salih Topçu ile yan yana oturdu.

Soylu'nun yan yana oturduğu isim dikkat çekti, vermek istediği mesaj merak konusu.

Cemaatteki atışma ve ihraç kararlarının ardından Ünlü, İsmailağa Cemaati heyetine hakkını haram ettiğini söylemişti.

Bir yayında cemaatin Müslümanlara zarar verdiğini söyleyen Ünlü'ye, Salih Topçu imzalıi “Bir kimse, bir gün Mahmud Efendi’nin dizinin dibindeydi diye, ömür boyu onun adına konuşamaz. Efendi Hazretimizin izni olmadan hiçbir söz, cemaatin sözü olamaz!” cevabı verilmişti.