Özgür Özel’in grup toplantısı sonrası CHP’ye vedasıyla beraber binlerce CHP üyesi partiden istifa etti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle e-Devlet’in siyasi parti üyelik sistemi hata verdi. PARTİDEN İSTİFA ETTİ Partiden istifa eden bir partili isim ise dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi’ne 1946 yılında üye olan 103 yaşındaki Köy Enstitüsü mezunu emekli öğretmen Abdurrahman Gezer de partiden istifa ettiğini açıkladı. '1946'DA ÜYE OLDUĞUM CHP'DEN..' Gezer paylaşımında, "1946 yılında üye olduğum CHP'den 21 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla istifa ettim. İlanen duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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