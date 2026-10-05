Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, "İnşallah en kısa sürede ülkemizdeki futbol tamamıyla temizlenir, tamamıyla herkes futbol içinde kalır. Sadece futbol ve futbolun doğrularını düşünerek hareket ederiz." dedi.

Taşdemir, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın maçları nedeniyle lige verilen arayı iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Ekibinde sakatlıkları bulunan futbolculardan Musah Muhammed ve Clinton Duodu'nun takımla antrenmanlara çıkmaya başladığını belirten Taşdemir, Kamil Fidan ve Süleyman Özdamar'ın ise sakatlıklarının sürdüğünü ifade etti.

Savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin Gabon Milli Takım'ın yaptığı maçta sakatlandığını anımsatan Taşdemir, Murat Paluli'nin de sakatlığının nüksettiğini kaydetti.

Taşdemir, milli takım arasının sakat oyuncuların dönmesi açısından avantaj olduğunu vurgulayarak "Ligler başladıktan sonra 3 hafta arayı doğru bulmuyorum. Son gelişmelerden dolayı tekrar ara söz konusu diye gündemden okuyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz durum hem futbol ailesi hem de genel olarak doğru değil." dedi.

''ÜLKEMİZDE FUTBOL İYİ GİTMİYOR''

Maçlara her hafta sıkı bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen Taşdemir, "Oyuncularımızı hem taktiksel hem de fiziksel anlamda hazırlıyoruz ve maçlara çıkıyoruz ama günün sonunda baktığımızda işin içinde çok farklı şeyler dönüyor. Biz de dönen bu tezgahların maalesef oyuncu olarak bir parçası oluyoruz. Ülkemizde futbol iyi gitmiyor, doğru gitmiyor. İnşallah en kısa sürede futbolumuz çok daha derli, toplu, temiz ve ülkemize yaraşır bir hal alarak o şekilde ilerler." diye konuştu.

Taşdemir, futbola hep endişeli gözlerle baktıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"İnşallah en kısa sürede bu da hallolur ve futbol çok daha doğru adımlarla ilerler. Bizler gerçekten bu işin çok temiz kalmış figüranlarıyız. Bizler doğru bir şekilde sahanın içinde kalarak elimizden geldiğince iyi yapmaya çalışıyoruz. Kötü olduğunda da inanın çok üzülüyoruz. Maalesef geldiğimiz nokta doğru değil, inşallah birbirimize daha güvenle bakabileceğimiz, birbirimize güven duyacağımız zaman dilimi yaşarız. Şu zaman dilimi maalesef o zaman dilimi değil. Geriye dönüp baktığımızda maçımızı yöneten hakemin bir hafta sonra gözaltına alındığını okuyoruz, ne hissedersiniz. Dolayısıyla hoş şeyler değil. İnşallah en kısa sürede ülkemizdeki futbol tamamıyla temizlenir, tamamıyla herkes futbol içinde kalır. Sadece futbol ve futbolun doğrularını düşünerek hareket ederiz. Tek temennim ve arzum bu. Bununla beraber belki çoğu takım, teknik heyet, camialar bunun arkasına sığınacaklar. 8 hafta geçti ve kendimizce çok mazeretimiz olmasına rağmen olan ekiple bize yakışır bir şekilde geçirmedik. 8 haftada doğru puanları almadık, doğru bir konumda değiliz. Bunu düzeltmenin yollarını arıyoruz. İnşallah hep beraber bulup düzeltiriz."

MERT ÇELİK: 'SİVASSPOR'A LAYIK OLMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Savunma oyuncusu Mert Çelik ise milli takım arasını çok iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Ligde oynayacakları Pendikspor maçını kazanmak istediklerini belirten Mert, "Hedefim her zaman bir önceki maçtan daha iyi olabilmek, bunun için çok çalışıyorum. Farklı mevkilerde oynadım ama benim için bir problem yok. Sivasspor'a layık olmaya devam edeceğim. Birlik olduğumuz zaman, bir şeyleri başarmaya çalıştığımız zaman önümüzde herhangi bir güç duramaz. Taraftarlarımızı Pendikspor maçına davet ediyorum." dedi.

HAZIRLIKLAR DEVAM ETTİ

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Orfa Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, kondisyon, pas ve taktik çalışmalarının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Ekenler Beton Sivasspor ile Orfa Yapı Pendikspor, 9 Ekim Cuma günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.